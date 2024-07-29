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لبنان
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-07-2024
|
01:30
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تحدثت وسائل إعلام يمنية قبل ايام عن أنّ طائرة يمنية حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في رحلة سرية انطلقت من مطار صنعاء الدولي مروراً بمطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
الأخبار المتداولة ذكرت أنّ رقم الرحلة هو "IYE643"، فيما تضاربت المعلومات عن الشركة التي تنظمها بسبب تفاوت البيانات بين مواقع رصد رحلات الطائرات.
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مُدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن قال لـ"لبنان24" إنّ الأخبار المُتداولة غير صحيحة على الإطلاق، نافياً ما يُشاع عن حصول رحلاتٍ سرية من اليمن إلى لبنان.
وقال: "كل هذه الأخبار ملفقة، فيما البيانات الأخرى المصحوبة بها ملفقة".
واعتبر الحسن أن الحديث عن وجود مدارج خفيّة ضمن المطار هو "كلامٌ عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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