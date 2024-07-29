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لبنان

ارتفاع حالات التسمم المعوي والاسباب ثلاثة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-07-2024 | 02:15
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تطابقت تقارير اعدتها جهات طبية ومصادر أمنية وجمعيات تعني بالنظافة على صعيد المأكل والمشرب وخاصةً في مواسم الحر الشديد، على أنه منذ شهر حزيران حتى أواخر تموز إرتفعت حالات التسمم وخاصةً المعوي في لبنان بشكلٍ ملحوظ.
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 وعزت المصادر الطبية أسباب التسمم الى التلوث بشكلٍ عام كسبب غير مباشر، أما الأسباب المباشرة فهي ثلاثة تكثر في فصل الصيف:
- اولاً: موجات الحر الشديدة وغير المسبوقة التي ضربت لبنان مؤخراً وتسببت بحالات تسمم عند عدد من الأفراد .
- ثانياً: التغطية الكهربائية غير المنتظمة ، والتي تؤثر على كل القطاعات السياحية وخاصةً الصغيرة والبدائية منها .
- ثالثاً: التبريد المتقطع للأطعمة والمشروبات ،وبالتحديد الصلصات ، في المنتجعات البحرية غير المصنفة .
كل هذه الأسباب رفعت حالات التسمم في لبنان، بحسب المصادر، بنسبة عشرين في المئة زيادة على المعدل السنوي الطبيعي في فصل الصيف .
المصدر ختم أن الشيء غير الظاهر للعلن وهو سبب أساسي في حالات التسمم، يتمثل بوضعية الصرف الصحي وغياب أي من أشكال النظافة والوقاية في كل مخيمات النازحين السوريين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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