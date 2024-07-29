تنسيق درزي - درزي

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لم تكن تصريحات النائب السابق وليد جنبلاط خارجة عن السياق العام للموقع الجديد الذي تمركز فيه وحزبه منذ بداية معركة "طوفان الاقصى"، اذ ان جنبلاط اتخذ مواقف حاسمة الى جانب المقاومة منذ اللحظة الاولى.واشارت المصادر الى ان تنسيقا واسعا يحصل بشكل مستمر بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان من اجل تأمين الاجماع الدرزي على دعم "المقاومة اللبنانية".وترى المصادر انه منذ ما قبل لقاء بيصور الاخير والاتصالات دورية بين جنبلاط وارسلان، وهناك قرار بأن يكون الدروز داعمين صريحين لاي مقاومة لبنانية في وجه اسرائيل وعدم السماح بأن يكونوا في مواجهة اي طرف لبناني داخلي.