تيمور جنبلاط: الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية لاسرائيل

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علّق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، على هجوم مجدل شمس، وكتب عبر منصة اكس: "الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه".وأضاف تيمور، "التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه".وتقدّم جنبلاط بـ"خالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء".