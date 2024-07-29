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أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذّرت إسرائيل من ضرب أهداف لـ"حزب الله" في بيروت ردًا على هجوم مجدل شمس في مرتفعات الجولان والذي أسفر عن مقتل 12 طفلًا ومراهقًا.وفيما نفى حزب الله علاقته بالضربة، أصرّت إسرائيل وأميركا على تحميله المسؤولية.وقال المسؤولون: "إندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يسبب دماراً هائلاً على الجانبين وقد يؤدي إلى حرب إقليمية".وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هوكشتاين أعرب عن قلقه من أنه إذا ضربت القوات الإسرائيلية بيروت، فسيرد حزب الله بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، مما سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد أكبر.وإعتبر المسؤول الأميركي: "نعتقد بالتأكيد أن ضربة من قوات الدفاع الإسرائيلية على بيروت هي خط أحمر محتمل لحزب الله". فيما رفض البيت الأبيض التعليق على محادثاته الدبلوماسية مع إسرائيل.وزعم المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميريكي أدريان واتسون أن الهجوم على مرتفعات الجولان نفذه حزب الله.وأضاف: "لقد كان صاروخهم، وأطلق من منطقة يسيطرون عليها. ويجب إدانته عالميا".وأكد واتسون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل "ضد كل التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله".وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، من المرجح أن يؤدي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى تجميد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.وأشار الموقع إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد فوّض بعد إجتماع إستمر ثلاث ساعات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت بتحديد نطاق وتوقيت الرد الإسرائيلي.وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يريدان ردا أقوى بكثير ضد حزب الله من أي شيء تم فعله حتى الآن، ولكنهم يريدون أيضا تجنب الحرب الشاملة.وأكد المسؤولون الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الرد القوي من المرجح أن يؤدي إلى عدة أيام من القتال الكثيف مع حزب الله، وهو ما سيكون من الصعب إحتواؤه.بدوره، قال مسؤول إسرائيلي "من الواضح أن الجانبين سيتخذان خطوة أبعد مما تم إتخذاه حتى الآن، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهما تجنب الوقوع في الهاوية".