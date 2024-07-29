يزبك: سيناريو توسع الحرب وارد في أي لحظة

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، في حديث اذاعي، أن "الحرب الدائرة في الجنوب هي شبه شاملة"، معتبرا أننا "أسرى معركة مجنونة يقودها حزب الله باسم إيران في وجه إسرائيل، في مقابل حرب إسرائيلية على لبنان".

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وأشار الى أن "سيناريو توسع الحرب وارد في أي لحظة"، وانتقد كلام وزير الخارجية عبد الله بوحبيب "الذي طمأن الى ان الرد على صاروخ مجدل سلم لن يطال المدنيين ولن يأخذ طابع الحرب الشاملة"، قائلا: "لا يمكن الركون الى التطمينات الدولية"، مطالبا "الحكومة بمواجهة المجتمع الدولي وإيران وحزب الله بالموقف الذي يحمي لبنان، وان تقول الامر لي".

وجدد المطالبة بـ "ضرورة اللجوء الى القرارات الدولية التي تُظهر إسرائيل في موقع المعتدي السافر على لبنان".