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لبنان

وزير الثقافة: تحيّة لوليد بيك جنبلاط والشهداء الأطفال في مجدل شمس

Lebanon 24
29-07-2024 | 03:17
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علّق وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على منصة "إكس" على المجزرة التي وقع ضحيتها شهداءٌ من الأطفال في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.
 
 
وقال: "في مجدل شمس تكشف دماء أطفال المجزرة عن هويّة مرتكبيها، اذ لا أحد سوى الصهاينة وداعيميهم وعملائهم يستخفُّ بالدم العربي البريء".
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وتابع: "والشهداء العرب الأطفال في مجدل شمس هم ضحايا للغدر الإسرائيلي كإخوتهم أطفال دير ياسين وقانا وغزة  وسائر الشهداء في فلسطين ولبنان وسوريا".

اضاف: "والقائلون غير ذلك يضعون أنفسهم بين حدّين: إنكار التاريخ أو جهله، وتزوير الواقع، وهذه هي مفردات الدعاية الصهيونية التضليلية التي ردّدها نتنياهو أخيرًا على منبر الكونغرس الأميركي".

اردف:" وبعيدًا عن اتهامات التخوين ينبغي لكل أحد، من رجال دينٍ ودنيا، أن يحترسوا من ترداد الأضاليل الإسرائيلية، ويدركوا أن الدم العربي واحد لا يسفكه إلا الصهاينة وأسيادهم وعملاؤهم".
تابع :" تحية لوليد بيك جنبلاط على مواقفه الوطنية، ولأهلنا في الجولان على طردهم نواب الكيان المغتصب ووزراءه من مأتم الشهداء المظلومين".

ختم:" وللصهاينة وعملائهم وابواقهم نقول: سيبقى الجولان عربيًّا وأهله مقاومين حتى التحرير".
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