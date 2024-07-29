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لبنان

عون تلقى بطاقة معايدة من قائد الجيش

Lebanon 24
29-07-2024 | 03:35
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استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد نديم أبي عبدالله لتقديم التهاني بعيد الجيش، وقد سلم الوفد الرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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