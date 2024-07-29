عون تلقى بطاقة معايدة من قائد الجيش

استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفداً من قيادة الجيش برئاسة العميد نديم أبي عبدالله لتقديم التهاني بعيد الجيش، وقد سلم الوفد الرئيس عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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