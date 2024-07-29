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لبنان
إطلاق نار فجرا باتجاه محال في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
29-07-2024
|
04:20
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أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية فجر اليوم الإثنين على اطلاق النار بإتجاه محلات عائدة لآل "ر" في محلة الروكسي - التل في طرابلس وفرا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
واقتصرت الاضرار على الماديات من دون تسجيل إصابات.
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