الجيش: اخماد حريق في بلدة قبعيت - عكار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 28 / 7 /2024 تمكنت القوات الجوية بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريق شب في بلدة قبعيت- عكار".

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