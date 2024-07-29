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لبنان

الجيش: اخماد حريق في بلدة قبعيت - عكار

Lebanon 24
29-07-2024 | 04:28
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 28 / 7 /2024 تمكنت القوات الجوية بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريق شب في بلدة قبعيت- عكار".
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