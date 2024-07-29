أيام من القتال.. هذا سيناريو اسرائيل ضد حزب الله ردا على هجوم مجدل شمس

Advertisement

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لوكالة "رويترز" بأنّ "إسرائيل تريد إيذاء حزب الله، لكنّها لا تسعى لحرب إقليمية شاملة".ونقلت الوكالة عن مسؤولَين إسرائيليَّين قولهما إنّ "إسرائيل تتأهّب لاحتمال اندلاع قتال لبضعة أيام بعد هجوم الجولان".من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ان الرد على حزب الله سيكون "محدوداً لكنه ذو مغزى".يأتي هذا التصعيد بعد مقتل 12 شخصاً بينهم أطفال بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم، في بلدة مجدل شمس، في الجولان السوري المحتلّ، مساء السبت الماضي.وقد اتّهمت إسرائيل "حزب الله" بهذا الهدوم، وتوعّد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ"الردّ القوي"، على الرغم من نفي "حزب الله" رسميّاً مسؤوليته عن الهجوم.