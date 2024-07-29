Advertisement

لبنان

أيام من القتال.. هذا سيناريو اسرائيل ضد حزب الله ردا على هجوم مجدل شمس

Lebanon 24
29-07-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1227825-638578496157151849.jpg
Doc-P-1227825-638578496157151849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لوكالة "رويترز" بأنّ "إسرائيل تريد إيذاء حزب الله، لكنّها لا تسعى لحرب إقليمية شاملة".

ونقلت الوكالة عن مسؤولَين إسرائيليَّين قولهما إنّ "إسرائيل تتأهّب لاحتمال اندلاع قتال لبضعة أيام بعد هجوم الجولان".
Advertisement

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ان الرد على حزب الله سيكون "محدوداً لكنه ذو مغزى".

يأتي هذا التصعيد بعد مقتل 12 شخصاً بينهم أطفال بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم، في بلدة مجدل شمس، في الجولان السوري المحتلّ، مساء السبت الماضي.

وقد اتّهمت إسرائيل "حزب الله" بهذا الهدوم، وتوعّد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ"الردّ القوي"، على الرغم من نفي "حزب الله" رسميّاً مسؤوليته عن الهجوم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-07-29
05:10 | 2024-07-29
04:00 | 2024-07-29
05:53 | 2024-07-29
05:44 | 2024-07-29
05:33 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24