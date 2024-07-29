أحكام جديدة بحق مؤسسات صناعية بجرم تلويث نهر الليطاني

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أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف بتاريخ 4-7-2024 ، 3 أحكام قضائية بحق مؤسسات مدعى عليها من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بجرم تلويث نهر الليطاني.ومن بين هذه المؤسسات واحدة من المؤسسات الصناعية المصنفة ضمن الأكثر خطورة على نهر الليطاني وهي شركة كولمف أوف ليبانون ش.م.م لصاحبها أرمان يعقوب السخط، المختصة بصناعة بودرة تقوية الباطون ومواد الدهان و منع النش، أما الثانية فهي شركة يوسف غروب ش.م.م لصاحبها جوزف يعقوب يوسف والمختصة بتعريب وتعليب وتوضيب الخصار والفواكه، والحكم الثالث كان بحق معمل بلاستيك غير مرخص لصاحبه أنطوان المر.وقضت الأحكام الثلاثة الصادرة بإدانة المدعى عليهم أصحاب المؤسسات الصناعية المذكورة، كما وتغريمهم وإلزامهم بزرع غرسات من أشجار الصنوبر على ضفاف نهر الليطاني وقيامهم بالفحوصات الدورية تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالإضافة الى إقفال المعمل غير المرخص لحين حصوله على التراخيص اللازمة التي تسمح له بمتابعة عمله.