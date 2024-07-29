أيوب: لتطبيق ما تضمنته عريضة ⁧‫المعارضة‬⁩ حمايةً لسيادة لبنان

كتبت النائبة غادة أيوب عبر منصة"اكس": "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية وفي ظلّ تخلي حكومة تصريف الاعمال عن دورها في استعادة قرار الحرب والسلم، نؤكد اهمية تطبيق ما تضمنته عريضة المعارضة من اجراءات فورية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية اتخاذها فوراً حمايةً لسيادة لبنان، وحفاظا على وحدة شعبه وسلامة أراضيه:
1 - وضع حدّ للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت.
2 - اعلان حال الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه.
3 - تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لاي اعتداء على الاراضي اللبنانية.
4 - التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا".