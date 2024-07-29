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لبنان

أيوب: لتطبيق ما تضمنته عريضة ⁧‫المعارضة‬⁩ حمايةً لسيادة لبنان

Lebanon 24
29-07-2024 | 04:51
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كتبت النائبة غادة أيوب عبر  منصة"اكس": "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية وفي ظلّ تخلي حكومة تصريف الاعمال عن دورها في استعادة قرار الحرب‬⁩ والسلم، نؤكد اهمية تطبيق ما تضمنته عريضة ⁧‫المعارضة‬⁩ من اجراءات فورية تقع على عاتق ⁧‫الحكومة‬⁩ اللبنانية اتخاذها فوراً حمايةً لسيادة لبنان، وحفاظا على وحدة شعبه وسلامة أراضيه:
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‏1 - وضع حدّ للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت.

‏2 - اعلان حال الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه.

‏3 - تكليف ⁧الجيش‬⁩ اللبناني بالتصدي لاي اعتداء على الاراضي اللبنانية.

‏4 - التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا".
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