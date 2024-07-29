بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.. توقيف مطلوب في المنية

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بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشمال وفي محلة المنية بتاريخ 29/7/2024 من توقيف المدعو محمد الطرطوسي الملقب بالريس من سكان بلدة وادي الجاموس العكارية.يذكر أن الموقوف مطلوب للقضاء اللبناني وبحقه عدة مذكرات توقيف بجرم (قتل،حرق منازل، إطلاق نار بإتجاه منازل وأشخاص، وجميعها ناتجة عن خلافات ثأرية بين عائلة الطرطوسي من جهة وعائلة السيد من جهة أخرى) وجرى إحالت الموقوف للتحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.