ميقاتي يتلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: ندعو إلى ضبط النفس منعاً للتصعيد

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته الديبلوماسية المكثفة بعد التهديدات الاسرائيلية الأخيرة للبنان.

وتلقى ميقاتي في هذا الاطار اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي الذي" جدد دعوة جميع الاطراف الى ضبط النفس منعاً للتصعيد".

Advertisement

كذلك، دعا لامي "إلى حل النزاعات سلمياً وعبر تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ لامي أعرب خلال اتصاله بيمقاتي عن قلقه من تصعيد التوترات في لبنان.

وذكرت الوزارة أن لامي "رحّب ببيان الحكومة اللبنانية الذي صدر قبل يومين والذي دعا إلى وقف العنف"، مشيرة إلى أن ميقاتي ولامي اتفقا على أن توسيع الصراع في المنطقة ليس من مصلحة أحد.