32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
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o
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o
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o
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لبنان
رطوبة وحرارة مرتفعة... إليكم حالة الطقس!
Lebanon 24
29-07-2024
|
05:05
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر .
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر اليوم الاثنين وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، في زحلة بين 18 و 34 درجة .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات و ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر .
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا لذا نحذر من ارتفاع موج البحر .
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل في الداخل وفوق الجبال.
الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية.
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