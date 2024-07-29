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لبنان

"حزب الله" نعى شهيدين جديدين... هذه هويتهما

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:02
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نعى "حزب الله" الشهيد عباس فادي حجازي، من مواليد عام 1995 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.
 
 
كما نعى "الحزب" الشهيد عباس محمد سلامي، من مواليد عام 1991 من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان.
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