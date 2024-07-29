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لبنان

"بشكل عاجل".. ألمانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:15
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شدد متحدث باسم الخارجية الألمانية على أن بلاده تنصح رعاياها الألمان بمغادرة لبنان "بشكل عاجل".

وكان المتحدث قد قال: "ندعو كل الأطراف خصوصا إيران إلى منع التصعيد بعد هجوم الجولان".
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