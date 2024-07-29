كم يكفي المخزون الغذائي في لبنان؟

أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "لا مشكلة آنية في المخزون الغذائي الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة".

وأشار بحصلي لـ"صوت لبنان" إلى أنّ "الخشية من تقطع الأوصال".