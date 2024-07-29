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لبنان

كم يكفي المخزون الغذائي في لبنان؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:24
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أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "لا مشكلة آنية في المخزون الغذائي الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة".
 
 
وأشار بحصلي لـ"صوت لبنان" إلى أنّ "الخشية من تقطع الأوصال".
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لبنان

إقتصاد

بحصلي

مواد غذائية

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