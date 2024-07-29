استشهد اليوم في بلدة شقرا... ماذا قالت إسرائيل عن أحد عناصر "الحزب"؟

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ شهيداً نعاه "حزب الله" هو عنصر في قوة "الرضوان".



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كما نعى "الحزب" الشهيد عباس محمد سلامي، من مواليد عام 1991 من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان. ونعى "حزب الله" الشهيد عباس فادي حجازي، من مواليد عام 1995 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.كما نعى "الحزب" الشهيد عباس محمد سلامي، من مواليد عام 1991 من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان.

وكان استشهد الإثنان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بلدة شقرا.