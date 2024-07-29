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لبنان

استشهد اليوم في بلدة شقرا... ماذا قالت إسرائيل عن أحد عناصر "الحزب"؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:40
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زعمت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ شهيداً نعاه "حزب الله" هو عنصر في قوة "الرضوان".
 
 
ونعى "حزب الله" الشهيد عباس فادي حجازي، من مواليد عام 1995 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان.
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كما نعى "الحزب" الشهيد عباس محمد سلامي، من مواليد عام 1991 من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان.
 
 
وكان استشهد الإثنان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بلدة شقرا.

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