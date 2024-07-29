بيان من الجيش.. هذا ما أعلنه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 29 /7 /2024 ولغاية 20 /8 /2024 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00 من كل يوم بتنفيذ رمايات مدفعية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".

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