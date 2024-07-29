بري بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاينة التطورات واستقبل سليم

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال Edward Ahlgren ادوارد اليغرين والوفد المرافق، في حضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.

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وخلال اللقاء، تم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .



كما تابع الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات الأمنية والسياسية خلال لقائه وزير الدفاع موريس سليم.

وزار سفير سلوفاكيا ماريك فارغا بري مودعاً لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.