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لبنان

على أوتوستراد أنفه... عصابة سرقت حوالي نصف مليون دولار من مدير شركة

Lebanon 24
29-07-2024 | 07:25
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 15-7-2024، تعرّض مُدير إحدى الشّركات في محلّة أوتوستراد أنفه لإطلاق نار على سيّارته، وسلبه مبلغ /460,000/ دولار أميركيّ. 
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بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها عناصر مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ، بتاريخ 16/07/2024، توقيف أحد عمّال الشّركة، في شكّا، وتبيّن أنّه يُدعى:
- و. ف. (مواليد عام 1997، لبناني) 
بالتّحقيق معه، اعترف أنّه المسؤول عن التّنسيق مع أفراد العصابة والمراقبة، للقيام بعمليّة السّلب. بتاريخ 17-07-2024، وفي بلدة ببنين -عكّار، تمّ توقيف الرّأس المُدبّر والمُنفّذ لعمليّة السّلب، المدعو:
-  ع. م. (مواليد عام 1988، لبناني) المُلقب بـ "الأكّي"، ومطلوب بموجب مذكّرات سلب، وفرض خوّة.
وأثناء توقيفه، تعرّضت الدوريّة لإطلاق نار من أشخاص مجهولي الهويّة، حيث تمّ الرد على مصادر إطلاق النار.
بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ مالي عائد للشّركة، ومُسدّس حربيّ، وممشطان، و/21/ طلقة صالحة للاستعمال.
 كما وتم ضبط السيّارة التي استخدمت لتنفيذ عمليّة السّلب المذكورة، وهي نوع "غولف جيتّا"، وتحمل لوحة أماميّة مزوّرة. 
أجري المُقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
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