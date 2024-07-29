Advertisement

لبنان

شقير: نشد على أيدي ميقاتي و بري

Lebanon 24
29-07-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1227890-638578608516561257.jpg
Doc-P-1227890-638578608516561257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس تجمع كلنا لبيروت الوزير السابق محمد شقير على منصة" اكس": "يمر لبنان بأوقات دقيقة وعصيبة للغاية، ما يقتضي التضامن الكامل بين الجميع".

وأضاف: "وفي هذه اللحظات، من الأجدى الإبتعاد عن التنظير، فالمطلوب الكلمة الطيبة التي تريح النفوس، وليس ما يُحدِث المزيد من القلق لدى اللبنانيين المثقلين أصلاً بالهموم، أو صب الزيت على النار. بالمناسبة، نشد على أيدي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري للجهود الجبارة التي يتم بذلها لتجنيب لبنان مما هو اسوأ. حمى الله لبنان".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2024-07-29
10:11 | 2024-07-29
09:38 | 2024-07-29
09:04 | 2024-07-29
09:00 | 2024-07-29
08:50 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24