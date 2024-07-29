32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شقير: نشد على أيدي ميقاتي و بري
Lebanon 24
29-07-2024
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس تجمع كلنا لبيروت الوزير السابق محمد شقير على منصة" اكس": "يمر لبنان بأوقات دقيقة وعصيبة للغاية، ما يقتضي التضامن الكامل بين الجميع".
وأضاف: "وفي هذه اللحظات، من الأجدى الإبتعاد عن التنظير، فالمطلوب الكلمة الطيبة التي تريح النفوس، وليس ما يُحدِث المزيد من القلق لدى اللبنانيين المثقلين أصلاً بالهموم، أو صب الزيت على النار. بالمناسبة، نشد على أيدي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري للجهود الجبارة التي يتم بذلها لتجنيب لبنان مما هو اسوأ. حمى الله لبنان".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
Lebanon 24
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
15:28 | 2024-07-28
28/07/2024 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:41 | 2024-07-28
28/07/2024 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
11:52 | 2024-07-28
28/07/2024 11:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
11:12 | 2024-07-28
28/07/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
12:00 | 2024-07-28
28/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:15 | 2024-07-29
هل إسرائيل قادرة على شنّ حرب ضدّ "حزب الله"؟
10:11 | 2024-07-29
بوحبيب تلقى عدّة إتّصالات... وتشديد على تطبيق الـ1701
09:38 | 2024-07-29
كرامي: تعازينا لاهالي مجدل شمس وتحية لمواقف الحكومة وجنبلاط وأرسلان
09:04 | 2024-07-29
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نعرف كيف نتعامل مع "حزب الله"
09:00 | 2024-07-29
"الوطني الحر": نؤكد تضامننا مع جميع اللبنانيين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي
08:50 | 2024-07-29
مصادر تكشف عن آخر خطوة لـ"حزب الله"... ماذا فعل يوم أمس؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
29/07/2024 17:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
29/07/2024 17:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
29/07/2024 17:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24