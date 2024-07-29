شقير: نشد على أيدي ميقاتي و بري

كتب رئيس تجمع كلنا لبيروت الوزير السابق محمد شقير على منصة" اكس": "يمر لبنان بأوقات دقيقة وعصيبة للغاية، ما يقتضي التضامن الكامل بين الجميع".

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وأضاف: "وفي هذه اللحظات، من الأجدى الإبتعاد عن التنظير، فالمطلوب الكلمة الطيبة التي تريح النفوس، وليس ما يُحدِث المزيد من القلق لدى اللبنانيين المثقلين أصلاً بالهموم، أو صب الزيت على النار. بالمناسبة، نشد على أيدي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري للجهود الجبارة التي يتم بذلها لتجنيب لبنان مما هو اسوأ. حمى الله لبنان".