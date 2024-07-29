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لبنان

رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال ينعون رئيس غرفة زحلة والبقاع

Lebanon 24
29-07-2024 | 08:11
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توفي أنطوان خليل خاطر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع.
 
وبهذه المناسبة الأليمة،  أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال عن حزنهم العميق لوفاة زميلهم.
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وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة طرابلس الى الزملاء الأعضاء في مجلس إدارة غرفة زحلة والبقاع، والى أسرة الراحل الكبير وأنسبائه وأصدقائه ومحبيه وعموم أهالي زحلة بـ"أصدق المواساة وأحر التعازي"، مؤكدين أن" برحيله تخسر زحلة ركناً فاعلاً من أركانها ويخسر لبنان وجهاً إقتصادياً بارزاً، سائلين الله أن يرحمه وأن يمنحه الراحة الأبدية".

لبنان

تعازي ووفيات

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