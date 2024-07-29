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لبنان
اليوم وغداً... شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تُعلّق رحلاتها إلى بيروت
Lebanon 24
29-07-2024
|
08:33
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت اليوم وغدا.
وقالت الشركة: "ستلغي الشركة رحلة اليوم الاثنين RJ403 ورحلة غد الثلاثاء RJ407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق كافة رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة، مع استمرار التقييم في ما يتعلق برحلات الغد". (بترا)
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