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لبنان

مصادر تكشف عن آخر خطوة لـ"حزب الله"... ماذا فعل يوم أمس؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 08:50
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قالت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس"، إنّ "حزب الله" بدأ أمس بنقل بعض صواريخه الذكية الموجّهة بدقة لاستخدامها إذا لزم الأمر".
 
 
وأضافت المصادر للوكالة عينها أنّ "حزب الله" لا يّريد حرباً شاملة مع إسرائيل، ولكن إذا اندلعت الحرب فإنه سيُقاتل بلا حدود".
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