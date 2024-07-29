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لبنان

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نعرف كيف نتعامل مع "حزب الله"

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:04
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أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر إلى أن "أولئك الذين يسعون لإيذائنا سيدفعون ثمنا غالياً".

وقال منسر خلال مؤتمر صحافي: "لبنان دولة فاشلة لأن إيران توغلت فيه وهو غير قادر على السيطرة على حزب الله".
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وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بالعدوان على شعبها ولديها مجموعة دفاعية معقدة، مؤكداً أن "نعرف كيف نتعامل مع حزب الله".

 وشدد على أنه "بعد القضاء على حماس، سنجري تحقيقات كاملة في الفشل الكارثي في 7 تشرين الأول".

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