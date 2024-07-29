"الوطني الحر": نؤكد تضامننا مع جميع اللبنانيين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي

اعلن" التيار الوطني الحر" في بيان،" تمسّكه بوحدة لبنان، وتضامنه الكامل مع جميع اللبنانيين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي على الوطن ورفض التهديدات الإسرائيلية للانتقام الظالم من لبنان في أعقاب جريمة مجدل شمس التي اكّد حزب الله عدم مسؤوليته عنها".

Advertisement