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لبنان

"الوطني الحر": نؤكد تضامننا مع جميع اللبنانيين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:00
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اعلن" التيار الوطني الحر" في بيان،" تمسّكه بوحدة لبنان، وتضامنه الكامل مع جميع اللبنانيين في مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي على الوطن ورفض التهديدات الإسرائيلية للانتقام الظالم من لبنان في أعقاب جريمة مجدل شمس التي اكّد حزب الله عدم مسؤوليته عنها". 
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