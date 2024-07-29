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لبنان
بيان جديد من شركة "ألفا" يتعلّق بالإنترنت... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
29-07-2024
|
10:18
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صدر عن "ألفا" البيان التالي:
"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة "ألفا" أن خدمة الانترنت عادت الى طبيعتها في المناطق التي سبق أن تأثرت بالعطل الجزئي".
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