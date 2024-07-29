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لبنان

بيان جديد من شركة "ألفا" يتعلّق بالإنترنت... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:18
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صدر عن "ألفا" البيان التالي:
 
 
"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة "ألفا" أن خدمة الانترنت عادت الى طبيعتها في المناطق التي سبق أن تأثرت بالعطل الجزئي".
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