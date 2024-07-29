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لبنان

الخطيب أبرق إلى الأسد معزيًا بشهداء بلدة مجدل شمس

Lebanon 24
29-07-2024 | 09:52
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 أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، معزيا بشهداء بلدة مجدل شمس، وجاء في البرقية:

"تلقينا بمزيد من الألم والحزن نبأ استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء في بلدة مجدل شمس المحتلة، جراء عمل إرهابي صهيوني يضيفه إلى جرائمه التي يرتكبها في غزة، وإننا إذ ندين ونشجب هذا العمل الإرهابي ضد سوريا الشقيقة وشعبها الشقيق نتقدم من سيادتكم والشعب السوري العزيز وأهالي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ولسوريا الشقيقة مزيدا من المنعة والاقتدار، وأن يأخذ الله بأيديكم ويحقق آمال بلدكم وشعبكم في الانتصار على قوى الشر الإرهابية والاحتلال، وأن يطيل في عمركم لخدمة سوريا وشعبها الشقيق".
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