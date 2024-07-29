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لبنان

التقنين سيستمرّ.. هذا ما قاله وزير الطاقة عن التغذية الكهربائية

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:16
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أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن التغذية الكهربائية ستستمر وفق الوتيرة الحالية من التقنين.

وأضاف في حديث للـMTV أن التقنين سيستمر بمعدّل ساعتين في النهار بانتظار تحرير العراق لشحنة الفيول.
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