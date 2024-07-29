التقنين سيستمرّ.. هذا ما قاله وزير الطاقة عن التغذية الكهربائية

أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن التغذية الكهربائية ستستمر وفق الوتيرة الحالية من التقنين.



وأضاف في حديث للـMTV أن التقنين سيستمر بمعدّل ساعتين في النهار بانتظار تحرير العراق لشحنة الفيول.

Advertisement