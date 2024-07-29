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لبنان

وفد من نقابة موظفي المصارف في طرابلس يزور منطقة الشمال العسكرية

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:24
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قام وفد من نقابة موظفي المصارف في طرابلس والشمال، برئاسة النقيب حسان ريفي(البنك اللبناني للتجارة)، وعضوية أعضاء المجلس علي السنكري (اللبناني السويسري) نزار طقوزلي (مصرف الاسكان) وهشام الشيخ (البحر المتوسط) بزيارة الى مقر منطقة الشمال العسكرية في القبة، حيث إلتقى قائد المنطقة بالإنابة العميد الركن باسم الأحمدية، ورئيس فرع الشمال في مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن نزيه البقاعي، وقائد اللواء 12 العميد الركن مارون القزي، كل في مكتبه، حيث قدم لهم التهاني لمناسبة عيد الجيش اللبناني الواقع في الأول من آب.
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وخلال اللقاءات، جدد النقيب حسان ريفي، التهاني للمؤسسة العسكرية، وشكر الجيش على كل الجهود التي قام ويقوم بها من أجل حفظ الأمن وتأمين سلامة المؤسسات والمواطنين، لا سيما حمايته المصارف خلال الأزمات التي عصفت بالبلاد وتدخله السريع عند أي إشكال يحصل، مؤكدا أن الجيش كان ولا يزال وسيبقى الحصن الحصين وصمام الأمان للبنان، ورمز وحدته الوطنية وحامي سلمه الأهلي وعيشه المشترك.
 
وقال النقيب ريفي: في عيد الجيش نتمنى للمؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا كل الخير والتقدم والتطور، لافتا الى أنها المؤسسة الوحيدة التي ما تزال قادرة على العطاء والتضحية وعلى حماية لبنان ومؤسساته وشعبه.
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