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لبنان

بالصورة: حوت في لبنان!

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:57
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 أعلن  المركز اللبناني للغوص، عن وجود حوت مقابل بلدة الصرفند على بعد 8 أميال من الشاطىء.
 
وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحوت الذي ظهر بالبحر مقابل البلدة الجنوبية.
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بالصّورة: حوت في لبنان
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الصرفند

حوت

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