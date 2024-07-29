بالصورة: حوت في لبنان!

أعلن المركز اللبناني للغوص، عن وجود حوت مقابل بلدة الصرفند على بعد 8 أميال من الشاطىء.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحوت الذي ظهر بالبحر مقابل البلدة الجنوبية.