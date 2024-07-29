شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!

استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، دراجة نارية في محلة دوحة كفررمان بمدينة النبطية - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنَّ الغارة حصلت على الطريق التي تربط النبطية بطريق الخردلي، وقد أدت إلى سقوط شهيد من التابعية السورية و3 جرحى آخرين.