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لبنان

شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!

Lebanon 24
29-07-2024 | 11:14
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استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، دراجة نارية في محلة دوحة كفررمان بمدينة النبطية - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أنَّ الغارة حصلت على الطريق التي تربط النبطية بطريق الخردلي، وقد أدت إلى سقوط شهيد من التابعية السورية و3 جرحى آخرين.
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