29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من إيطاليا.. نداءٌ يخصّ لبنان وتحذيرٌ مهم جداً!
Lebanon 24
29-07-2024
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "ضرورة تجنب أي تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد الهجوم على مجدل شمس في الجولان السوري".
Advertisement
وكتب تاياني، في تدوينه عبر منصة "إكس": "نتابع مع وزير الدفاع جويدو كروسيتو أوضاع الإيطاليين في المنطقة، بالتواصل مع السفراء الإيطاليين ووحدة الأزمات. إننا نجدد إدانتنا للهجوم على مجدل شمس والتضامن مع الضحايا".
بدوره، قال كروسيتو بحسب موقع "ديكود 39": "نتابع الوضع في جنوب لبنان، بالتنسيق مع رئيس أركان الدفاع الأميرال جوزيبي كافو دراجوني، وقائد العمليات المشتركة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، ومدير وكالة المعلومات الخارجية والأمن، الجنرال جيوفاني كارافيلي".
وعبر عن "القلق العميق إزاء التوترات الأخيرة والمتزايدة الخطورة في لبنان، بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تصاعدت حدة التوترات بشكل خطير بعد الهجوم على مجدل شمس، والذي أدى إلى مقتل و إصابة فتيه عزل في ملعب لكرة القدم".
وحذر كروسيتو من "تفاقم الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، واحتمال نشوب جبهة حرب جديدة في المنطقة"، مؤكداً أنّ "
الوحدة الإيطالية ستواصل العمل بكل تفانٍ لمنع حدوث ذلك، وفقاً لمبادئ القانون الدولي".
وأشار كروسيتو إلى أنهُ "يطالب منذ أشهر قادة الأمم المتحدة أن يفكروا في النتائج التي حققتها البعثة والحاجة إلى تغيير قواعد الاشتباك وإعادة تحديد الاستراتيجية".
ودعا كروسيتو "المجتمع الدولي لتتفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، حيث ينص القرار على إنشاء شريط بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، دون أي أسلحة سوى أسلحة اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
Lebanon 24
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
15:28 | 2024-07-28
28/07/2024 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:41 | 2024-07-28
28/07/2024 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
02:42 | 2024-07-29
29/07/2024 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
01:30 | 2024-07-29
29/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
05:44 | 2024-07-29
29/07/2024 05:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:01 | 2024-07-29
بسبب الأوضاع.. تأجيل 3 حفلات فنية في لبنان!
14:00 | 2024-07-29
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن نصرالله؟ إقرأوا تفاصيله
13:56 | 2024-07-29
الخارجية الأردنية تحذّر من السّفر إلى لبنان
13:44 | 2024-07-29
إتصالات ميقاتي تتكثف دبلوماسياً.. وهذا ما تبلغه أوروبياً وعربياً
13:39 | 2024-07-29
الخارجية الأميركية: "حزب الله" أطلق الصاروخ على مجدل شمس
13:26 | 2024-07-29
ماذا سيحصل إن قصفت إسرائيل مطار بيروت؟ مسؤولٌ بارز يكشف!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
29/07/2024 21:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
29/07/2024 21:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
29/07/2024 21:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24