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لبنان

من إيطاليا.. نداءٌ يخصّ لبنان وتحذيرٌ مهم جداً!

Lebanon 24
29-07-2024 | 11:59
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أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "ضرورة تجنب أي تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد الهجوم على مجدل شمس في الجولان السوري".
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وكتب تاياني، في تدوينه عبر منصة "إكس": "نتابع مع وزير الدفاع جويدو كروسيتو أوضاع الإيطاليين في المنطقة، بالتواصل مع السفراء الإيطاليين ووحدة الأزمات. إننا نجدد إدانتنا للهجوم على مجدل شمس والتضامن مع الضحايا".
 
بدوره، قال كروسيتو بحسب موقع "ديكود 39": "نتابع الوضع في جنوب لبنان، بالتنسيق مع رئيس أركان الدفاع الأميرال جوزيبي كافو دراجوني، وقائد العمليات المشتركة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، ومدير وكالة المعلومات الخارجية والأمن، الجنرال جيوفاني كارافيلي". 
 
وعبر عن "القلق العميق إزاء التوترات الأخيرة والمتزايدة الخطورة في لبنان، بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تصاعدت حدة التوترات بشكل خطير بعد الهجوم على مجدل شمس، والذي أدى إلى مقتل و إصابة فتيه عزل في ملعب لكرة القدم".
 
وحذر كروسيتو من "تفاقم الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، واحتمال نشوب جبهة حرب جديدة في المنطقة"، مؤكداً أنّ "الوحدة الإيطالية ستواصل العمل بكل تفانٍ لمنع حدوث ذلك، وفقاً لمبادئ القانون الدولي".
 
وأشار كروسيتو إلى أنهُ "يطالب منذ أشهر قادة الأمم المتحدة أن يفكروا في النتائج التي حققتها البعثة والحاجة إلى تغيير قواعد الاشتباك وإعادة تحديد الاستراتيجية".
 
ودعا كروسيتو "المجتمع الدولي لتتفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، حيث ينص القرار على إنشاء شريط بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، دون أي أسلحة سوى أسلحة اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية".
 
 
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