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لبنان

بالفيديو.. رسالة من "القسام" إلى "حزب الله"!

Lebanon 24
29-07-2024 | 12:13
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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق رسالة من كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام - الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى "حزب الله" في لبنان.
 
وجاء الفيديو تحت عنوان "لن تبقى لكم دبابات"، ويظهر تدمير "القسام" للمدرعات الإسرائيلية داخل رفح في قطاع غزة.
 
وأوردَ الفيديو تصريحاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقول فيه إن "الدبابات التي تخرج من رفح يمكنها أن تصل إلى الليطاني". 
 
وبناء على كلام غالانت، أوردت "القسام" ردها وجاء فيه: "رسالتنا إلى إخواننا في المقاومة الإسلامية اللبنانية: هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح ونحن على يقين أنكم ستُكملون المهمة".
 
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