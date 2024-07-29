ما حقيقة خبر تبلُّغ ميقاتي بموعد "الضربة الإسرائيلية"؟

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لبنان
ما حقيقة خبر تبلُّغ ميقاتي بموعد "الضربة الإسرائيلية"؟
Lebanon 24
29-07-2024
|
12:30
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نفى المستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل، ما أشيع عن أنّ ميقاتي تبلغ بموعد الضربة الإسرائيلية على لبنان.
وقال الجميل إنّ كل كلامٍ في هذا الإطار يندرجُ في إطار الشائعات والأخبار المُلفقة ولا صحة له على الإطلاق.
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