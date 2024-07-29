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لبنان

كانت في طريقها إلى حقل "كاريش".. إسرائيل تسقط مسيّرة لـ"الحزب" في المياه الإقتصادية

Lebanon 24
29-07-2024 | 12:34
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان السفينة الصاروخية الجديدة التابعة للبحرية "ساعر 6"، اعترضت للمرة الثانية خلال يومين، طائرة بدون طيار تابعة لـ"حزب الله" أطلقت باتجاه منصة غاز كاريش.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة بدون طيار تم اعتراضها بالتعاون مع سلاح الجو بينما كانت في طريقها من لبنان إلى المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
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