اليونيفيل تحذّر من الحرب في الجنوب: نعمل على نزع فتيل التوتر

قال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق.



وأضاف خلال اتصال مع الجزيرة أن "اتصالات اليونيفيل مفتوحة مع كل الأطراف ونواصل مهمتنا على الأرض".



ولفت إلى أن اليونيفيل تتواصل مع كل الأطراف لنزع فتيل التوتر وتجنب نزاع أوسع.

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