إقرأوا ما كشفته صحيفة أميركية عن "الحزب".. هذا ما سيجري "لحظة الحرب"!

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن موقف "حزب الله" المواجه لإسرائيل، يكتسب الدعم في لبنان حتى في حين يُهدد القتال باندلاع حربٍ شاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الله" أصبح أقل خضوعاً للقيادة السياسية المحلية، حيث يُوجه العديد من اللبنانيين غضبهم نحو إسرائيل وحربها في غزة.

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مع هذا، فقد اعتبرت الصحيفة أن "موقف حزب الله" يحظى بشعبية في الدّاخل اللبناني.

إلى ذلك، نقلت "وول ستريت جورنال" عن المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنه "في حال اندلاع حرب مع حزب الله، فإن إسرائيل ستتعرض لآلاف الصواريخ يومياً فيما سيُقتل مئات الإسرائيليين".

وأوضحت كونريكوس أنّه من المرجح أن يتغلب "حزب الله" على الدفاعات الجوية الإسرائيلية ويستهدف البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ ومحطات الطاقة بينما يحاول أيضاً التوغّل البري.