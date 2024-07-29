إتصالات ميقاتي تتكثف دبلوماسياً.. وهذا ما تبلغه أوروبياً وعربياً

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وخلافاً لكل الشائعات لم يتبلغ بموعد الضربة الاسرائيلية على لبنان، بعكس ما روّجت له بعض المحطات الإعلامية.

Advertisement



وأشارت "الجديد" في مقدمة نشرتها المسائية إلى أنّ اتصالات ميقاتي الديبلوماسية تمحورت في الساعات الماضية على مواقف أوروبية وعربية رافضة للعدوان على لبنان، وبينها ما أعلنته إيطاليا وجمهورية مصر العربية عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي.



وأشارت "الجديد" إلى أنَّ المساعي الديبلوماسية ستتكثف تباعاً، على أن يستقبل ميقاتي يوم الخميس المُقبل وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين وذلك بعيد تشاور أجراهُ رئيس الحكومة على هامش افتتاح "أولمبياد باريس".

