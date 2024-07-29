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لبنان

الخارجية الأردنية تحذّر من السّفر إلى لبنان

Lebanon 24
29-07-2024 | 13:56
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حذّرت الخارجية الاردنية اليوم الاردنيين من السفر إلى لبنان، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بعد ضربة مجدل شمس، والتهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان.

وجاء في بيان الوزارة: "تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين، إلى تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن".
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وجدد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص".

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