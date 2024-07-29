بسبب الأوضاع.. تأجيل 3 حفلات فنية في لبنان!

أعلنت شركة "gmh & tmg"، اليوم الإثنين، تأجيل عدد من الحفلات الفنية المقررة خلال شهر آب المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها لبنان إثر التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

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وفي بيانٍ لها، قالت الشركة: "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها لبنان، وخاصة منها التهديد الإسرائيلي الأخير الذي أربكَ حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت واستدعى وجود ظروف قاهرة، وحرصاً منا ومن النجوم الذين كانوا سيحييون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم، قررنا معاً تأجيل الحفلات التالية إلى مواعيد ستعلن لاحقاً:

1- حفلة النجم تامر حسني التي كانت مقررة يوم 3 آب

2- حفلة النجمة اصاله التي كانت مقررة يوم 10 آب

3- حفلة النجوم عاصي الحلاني هيفا وهبي، سيف نبيل ودي جاي أصيل والتي كانت مقررة في 8 آب".

كذلك، طلبت الشركة من الأشخاص الذين اشتروا بطاقات للحفلات، مراجعة "ticketing box office" لاسترداد أموال بطاقاتكم.