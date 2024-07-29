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لبنان

ماذا يجري في جنوب لبنان الآن؟ هذه آخر التطورات

Lebanon 24
29-07-2024 | 14:46
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تسيطرُ أجواء من التوتر على مناطق عدّة في جنوب لبنان، وذلك بعدما نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات الجديدة، مساء اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، فإنّ العدو الإسرائيلي استهدف بلدات كفركلا، يارون، مارون الراس، عيتا الشعب وشيحين.
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كذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت منزلاً في بلدة شبعا من دون وقوع إصاباتٍ في صفوف المواطنين.
عمليات جديدة لـ"حزب الله"
ومساء، أعلن "حزب الله" استهداف تجمعٍ لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية، كما قصف موقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية.
كذلك، استهدف الحزب التجهيزات التجسسيّة في موقع حدب يارين، ما أدى إلى تدميرها. 

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