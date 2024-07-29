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لبنان

بوحبيب: تلقينا تأكيدات أن "الضربة" المتوقعة محدودة

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:02
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أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى ان لبنان تلقى تأكيداً من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة.


وقال بو حبيب في حديث لـ"سي ان ان" ان الضربة المحدودة تعني لنا عدم استهداف الضاحية الجنوبية أو المطار.
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