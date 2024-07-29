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لبنان

إشكالان في طرابلس.. إطلاق نار والجيش يتدخل

Lebanon 24
29-07-2024 | 16:46
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وقع إشكال بين عائلتين في محلّة الروكسي - التل بمدينة طرابلس، ما استدعى تدخلاً من الجيش الذي عمل على ضبط الوضع وملاحقة المتسببين بالتوتر.
وذكرت المعلومات أن المحلة المذكورة شهدت انتشاراً مسلحاً إبان الإشكال الذي حصل.
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وفي منطقة مشروع القبة - طرابلس، وقع إشكالٌ بين كل من المدعو "ع.د.ط" و "م.ي" ، تطور الى اطلاق نار من أسلحه حربية بين الطرفين دون وقوع اصابات.
 
وعلى الأثر، عملت قوة من الجيش على ملاحقة مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
وفي سياق آخر، أفيدَ بأنَّ دورية من الأمن العام اللبناني أوقفت المدعو "ف.م" بمنطقة التبانة - ساحة الأسمر.
ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أن الموقوف مطلوبٌ بتهمة تجارة الأسلحة، وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه.
 
 
 
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