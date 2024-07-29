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يعيش اللبنانيون حالةً من الإرباك التي تكبّل حياتهم منذ سقوط الصاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري، مساء السبت، على وقع التهويل والتهديد بالحرب، بانتظار ما ستؤول إليه الجهود المبذولة لعدم التصعيد الكبير. وما زاد من هذا القلق دعوات السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، كما تعليق شركات طيران عالمية رحلاتها، رابطة قرارها بالأوضاع الأمنية.واكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن انه «في حال تعرُّض مطار بيروت للقصف، فإن هناك خطة طوارئ موجودة، ومعمول بها، وجرى تحديثها مع الاجهزة الامنية للتعاطي مع كل سيناريو على حدة».وأكدت مصادر في شركة «طيران الشرق الأوسط» لـ«الشرق الأوسط» أن عمل الشركة لا يزال حتى الآن كما هو باستثناء بعض التعديلات التي أجريت فقط للرحلات الليلية، مشيرة إلى أن أي قرار جديد سيتخذ بناء على المستجدات التي قد تحصل.وتوالى صدور بيانات شركات الخطوط الجوية العربية والعالمية بإلغاء رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، خوفاً من ضربة إسرائيلية محتملة.واعلنت مجموعة لوفتهانزا، أنها علّقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط. ولاحقاً، اعلنت لوفتهانزا تمديد التعليق حتى 5 آب المقبل. بدورها أعلنت شركة طيران سويسرا تعليق رحلاتها الى بيروت حتى 5 آب (أغسطس). وعلّقت شركتا طيران إيرفرانس وترانسافيا رحلاتهما أمس واليوم. وعلقت شركة "الملكية الأردنية" رحلاتها إلى بيروت وألغت رحلتين. وتم إلغاء رحلات "يورو وينغز" من بيروت وإليها حتى 5 آب أيضاً.كما راحت تتوالى بيانات الدول والسفارات الغربية والخليجية بالطلب إلى رعاياها عدم السفر الى لبنان ومغادرته.ونصحت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها بمغادرة لبنان بأسرع وقت. ونشرت على منصة إكس" مقطع فيديو لمساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية رينا بيتر قالت فيه: "بينما ما زالت وسائل التواصل والمواصلات والبنية التحتية سليمة وتعمل بشكل طبيعي، تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم على أنها صالحة وفي حال لم يكن جواز سفركم صالحًا لأكثر من ستة أشهر. وفي حال لم تعد الرحلات التجارية متاحة، على الأشخاص الموجودين في لبنان التحضير لأخذ ملاجئ أماكن تواجدهم لفترات طويلة".أضافت "إذا كان أقاربكم يخططون لزيارتكم في لبنان هذا الصيف، نأمل منكم تحفيزهم على إعادة النظر في سفرهم نظرا للصعوبات التي قد تعوق المغادرة في حال تزايد الصراع في المنطقة". من جانبها، قالت الخارجية الألمانية: "ننصح رعايانا بمغادرة لبنان بشكل عاجل". وطلبت السعودية من مواطنيها التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان. وحضّ وزير الخارجية الإيطالية رعايا بلاده على مغادرة لبنان.