رسالة شكر من نصرالله إلى جنبلاط

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كتبت جويل بو يونس في" الديار": تكشف المعلومات من مصادر موثوق بها، ان تواصلا حصل امس على خط كليمنصو- حارة حريك، اذ اجرى المعاون السياسي لامين عام حزب الله الحاج حسين الخليل اتصالا بالوزير السابق غازي العريضي ، وقد تخلل الاتصال نقل رسالة من السيّد لجنبلاط عبر الحاج الخليل مفادها : "انت زعيم كبير ولك كل التقدير والاحترام لموقفك الذي نحييه ونقدره عاليا "!وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط بارزة مطلعة على جو حزب الله ان مواقف جنبلاط تقدّر عاليا منذ بدء عملية طوفان الاقصى في 7 اوكتوبر، وهي استكملت بعد حادثة مجدل شمس، فجنبلاط قطع الطريق ووأد الفتنة التي كان يحضّر لها من لبنان الى سوريا وكل العرب!وكتبت" الاخبار": تقديراً لمواقفه من الحرب على غزة وجنوب لبنان منذ 10 أشهر، وتحديداً موقفه الأخير من الهجوم الصاروخي على مجدل شمس الذي أدّى إلى استشهاد 12 شخصاً من أبناء البلدة، بعث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برسالة إلى النائب السابق وليد جنبلاط الذي تصدّى لمحاولات بث روح الفتنة واستغلال الحادثة. ونقل الرسالة المعاون السياسي الحاج حسين الخليل إلى الوزير السابق غازي العريضي كعربون شكر وامتنان «لعروبة النائب جنبلاط ووطنيته ومسؤوليته في هذه المرحلة التي تظهر فيها معادن الرجال».