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لبنان

اليونان تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان وتجنب السفر إليه إلا للضرورة

Lebanon 24
29-07-2024 | 23:12
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أوصت وزارة الخارجية اليونانية يوم الاثنين رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، وكذلك زيارة إسرائيل وفلسطين وإيران، وسط التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان: "نود أن نذكركم بإعلانات وزارة الخارجية ذات الصلة والتي توصي بتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة، وكذلك مغادرة الزوار من البلاد".
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وأخطرت الخارجية اليونانية، في رسالة أخرى أن توصية 15 تشرين الاول 2023 بشأن تجنب زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية وإيران، إلا في حالات الضرورة القصوى، لا تزال سارية.

هذا ودعت عدد من الدول الأجنبية والعربية رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور، وسط تصاعد التوتر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ورد تل أبيب المرتقب على حادثة مجدل شمس. (روسيا اليوم)

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